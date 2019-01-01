Туманный отчет МАК: Так ли все ладно в «Суперджете»?

В документе нет ни выводов о причинах случившегося, ни указаний на прямых или косвенных виновников аварии, однако он весьма подробно описывает череду событий, которые повлекли гибель 41 человека в этой катастрофе. По данным МАК, в 15:08 после удара молнии произошло отключение автопилота, сопровождаемое переходом в режим «Прямое управление». Из ключевых моментов отчета обращают на себя внимание заход на посадку с завышенной скоростью и последовательность действий пилотов во время аварийной посадки. На высоте пяти метров от земли скорость «Суперджета» составляла 315 км/ч, тогда как для имевшихся условий должна быть меньше почти на 30 км/ч. Во время жесткой посадки самолет трижды ударился о полосу из-за повышенной нагрузки на переднюю опору шасси, констатирует МАК.

Приведенная в отчете МАК последовательность действий пилотов при посадке позволяет сделать вывод о том, что отклика от систем управления самолетом они не имели из-за отсутствия так называемых сигналов обжатия основных стоек шасси или имели, но запоздалый. Кроме того, в отчете приводятся результаты сравнительного анализа заходов на посадку в ручном режиме, который показал, что «движения боковой ручки управления по тангажу в аварийном полете значительно больше по амплитуде, носят колебательный характер, что приводило к существенным изменениям параметров продольного движения». Подобные «размашистые» движения наблюдались и при заходах на посадку в ручном режиме другими экипажами авиакомпании, - свидетельствует МАК. При этом особо отмечается, что командир аварийного «Суперджета» ранее сдал экзамен на управление воздушным судном в ручном режиме на «отлично».

Авиакомитет планирует провести еще целый ряд исследований в рамках изучения всех обстоятельств шереметьевской катастрофы, в частности, эксперименты на полнопилотажном тренажере – они необходимы для оценки действий экипажа в аварийном полете. Запланированы также изучение данных внутренней памяти системы дистанционного управления, блоков управления двигателями, других узлов и систем управления «Суперджетом». Для этого, как ожидается, будут привлечены разработчики и изготовители этих блоков из Германии, США и Франции. Будет сделано и математическое моделирование полета для проверки соответствия характеристик самолета в аварийном полете типовым характеристикам. Все эти исследования должны не только дать ответ на вопрос о причинах этой конкретной катастрофы, но и на вопрос о том, безопасна ли в принципе эксплуатация «Суперджета», самолета, на который в гражданской авиации страны сделана очень большая ставка.