Авиакомпанию S7 оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ перевозить пассажиров

Суд оштрафовал авиакомпанию «Сибирь» («S7») за нарушение прав пассажиров на 30 тысяч рублей, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Прокуратура взялась за проверку после того, как восемь пассажиров, которые купили билеты на рейсы, не смогли улететь в аэропорты назначения из-за нехватки доступных мест в салоне. Пассажиры летели из Новосибирска в Тюмень и из Челябинска в Новосибирск.

В отрасли удивились претензиям ФАС из-за «разных» цен на авиабилеты

12 марта Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против авиакомпании S7 («Сибирь») из-за невыполнения предупреждения о необходимости разработать и согласовать в ведомстве коммерческую политику. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

Как напомнили в ведомстве, ранее было установлено, что перевозчик продавал билеты по разной стоимости в рамках одного подкласса тарифа. Различия цены не были связаны с услугами на борту, дополнительными расходами компании или временем до вылета, в которое приобретен билет. Также ФАС обнаружила, что у S7 отсутствует ценовая политика или другой определяющий порядок ценообразования акт, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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