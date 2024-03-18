Авиакомпанию S7 оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ перевозить пассажиров

12 марта Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против авиакомпании S7 («Сибирь») из-за невыполнения предупреждения о необходимости разработать и согласовать в ведомстве коммерческую политику. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

Как напомнили в ведомстве, ранее было установлено, что перевозчик продавал билеты по разной стоимости в рамках одного подкласса тарифа. Различия цены не были связаны с услугами на борту, дополнительными расходами компании или временем до вылета, в которое приобретен билет. Также ФАС обнаружила, что у S7 отсутствует ценовая политика или другой определяющий порядок ценообразования акт, передает «Радиоточка НСН».

