Авиаэксперт рассказал про эксплуатацию Ан-72 в Африке «в хвост и в гриву»

Двое граждан России находились на борту грузового военного самолета Ан-72. Соответствующая информация была опубликована сегодня, 12 октября, на странице посольства государтсва в республике в Facebook. Накануне сообщалось, что воздушное судно разбилось на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

Сообщaется, что по сведениям посольствa Российской Федерaции в Демокрaтической Республике Конго, нa борту потерпевшего крушение Aн-72 нaходились российские грaждaне Сaдовничий Влaдимир Влaдимирович, 07.02.1958 г.р. и Шумков Витaлий Степaнович, 15.02.1955 г.р.

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эфире НСН назвал российский самолет Ан-72 надежной, оборудованной в соответствии с современными требованиями машиной. Он также заявил, что, несмотря на технические достоинства отечественного самолета, условия его эксплуатации могли стать причиной авиакатастрофы в Конго.

«При всех положительных характеристиках самолета к нему нужно относиться очень внимательно по техническому обслуживанию и обеспечению полетов. Африканские государства в этом плане являются пока еще не совсем адекватными. Эксплуатируют этот и другие самолеты в хвост и в гриву. Это подход не совсем верный. Нужно вовремя проводить технологические работы, что там практически упускается, и самолеты работают в условиях, на которые не рассчитаны. Там большие нагрузки на грузовые отсеки – возят все и, наверное, не учитывают возможности Ан-72 по загрузке. Это первое. Второе. Эксплуатируют на таких аэродромах, где трудно соблюдать нормативы обслуживания, управления и качественной подготовки. Делается это все, чтобы любой ценой выполнить поставленную перед ними задачу в коммерческих интересах», - высказал предположение эксперт.