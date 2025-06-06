«Победе» указали на «драконовские требования» по габаритам ручной клади
Авиакомпания «Победа» продолжит судиться за неприемлемые для пассажиров размеры ручной клади, ссылаясь на противоречия в Федеральных авиационных правилах, заявил НСН авиаэксперт Роман Гусаров.
Авиакомпания «Победа» может оспорить решение суда об увеличении размеров ручной клади, но даже если лоукостер проиграет, вряд ли перевозчик в отместку повысит тарифы, рассказал НСН авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.
Щербинский суд Москвы по требованию прокуратуры обязал авиакомпанию «Победа» увеличить размеры ручной клади для бесплатного провоза. Прокуратура постановила, что авиакомпания злоупотребила своим правом, определив габариты ручной клади так, чтобы пассажиры не могли ею воспользоваться.
«Воздушный кодекс и федеральные авиационные правила оставляют на усмотрение авиакомпании определение размера ручной клади. Это связано с тем, что авиакомпании используют разные по вместительности самолеты, которые оснащены различными по размеру багажными полками. Исходя из этого, авиакомпании и определяют, сколько нужно дать каждому пассажиру сантиметров, чтобы ручная кладь всех пассажиров поместилась. На коленях ее нельзя везти. Так как Воздушный кодекс четко габариты не прописывает, а оставляет на усмотрение авиакомпании, «Победа» воспользовавшись этим своим правом и определила подобные нормы ручной клади», - пояснил Гусаров.
Теперь авиакомпания может попытаться оспорить решение суда.
«Думаю, «Победа» будет стоять на своем до конца, пытаясь защитить право определять размеры ручной клади. Обратите внимание, что прокуратура не говорит, что «Победа» нарушала закон - перевозчик злоупотребил своим правом. Нам, пассажирам, остается надеяться, что окончательное решение этих судебных разбирательств будет в нашу пользу», - добавил авиаэксперт.
Тем не менее, даже если судебный спор перевозчик проиграет, то это вряд ли приведет к повышению цен на перелеты лоукостера.
«Не думаю, что ситуация отразится на ценах. Делать что-то в отместку - глупо, когда ты находишься в рынке, в конкуренции с другими авиакомпаниями. Ты поднимаешь цену, а пассажир уходит к конкуренту. На сегодняшний день «Победа» предлагает наиболее выгодные тарифы для перелетов. Поэтому у нее столь большой спрос и стопроцентная загрузка, несмотря на ограничения по ручной кладе и другие, может быть, драконовские требования», - отметил авиаэксперт.
Согласно решению суда, теперь основное место ручной клади должно быть не менее 36×30×27 сантиметров вместо прежних 4×36×30 сантиметров, а вес не более 5 килограммов. Пакеты с товарами из duty-free должны быть не менее 24×32 сантиметров вместо установленных 10×10×5 сантиметров.
Изменения в свои требования «Победа» обязана вести в течение месяца со дня вступления решения в законную силу. Пока решение, принятое 2 июня, в законную силу не вступило. С этой даты у сторон есть месяц для подачи апелляционной жалобы в Мосгорсуд.
Ранее Роман Гусаров рассказал НСН, к чему приведет исправление данных в невозвратных авиабилетах.
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