Теперь авиакомпания может попытаться оспорить решение суда.

«Думаю, «Победа» будет стоять на своем до конца, пытаясь защитить право определять размеры ручной клади. Обратите внимание, что прокуратура не говорит, что «Победа» нарушала закон - перевозчик злоупотребил своим правом. Нам, пассажирам, остается надеяться, что окончательное решение этих судебных разбирательств будет в нашу пользу», - добавил авиаэксперт.

Тем не менее, даже если судебный спор перевозчик проиграет, то это вряд ли приведет к повышению цен на перелеты лоукостера.

«Не думаю, что ситуация отразится на ценах. Делать что-то в отместку - глупо, когда ты находишься в рынке, в конкуренции с другими авиакомпаниями. Ты поднимаешь цену, а пассажир уходит к конкуренту. На сегодняшний день «Победа» предлагает наиболее выгодные тарифы для перелетов. Поэтому у нее столь большой спрос и стопроцентная загрузка, несмотря на ограничения по ручной кладе и другие, может быть, драконовские требования», - отметил авиаэксперт.

Согласно решению суда, теперь основное место ручной клади должно быть не менее 36×30×27 сантиметров вместо прежних 4×36×30 сантиметров, а вес не более 5 килограммов. Пакеты с товарами из duty-free должны быть не менее 24×32 сантиметров вместо установленных 10×10×5 сантиметров.

Изменения в свои требования «Победа» обязана вести в течение месяца со дня вступления решения в законную силу. Пока решение, принятое 2 июня, в законную силу не вступило. С этой даты у сторон есть месяц для подачи апелляционной жалобы в Мосгорсуд.

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