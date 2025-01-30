Астрономы предупредили о потенциальной угрозе от астероида 2024 YR4

Астрономы сообщили о потенциальной угрозе, связанной с астероидом 2024 YR4, который был открыт 27 декабря 2024 года в чилийской обсерватории ATLAS. По предварительным расчетам, существует вероятность его столкновения с Землей в 2032 году.

Астероид 2024 YR4 является представителем группы Аполлонов, то есть небесных тел, пересекающих орбиту Земли. Его орбитальный период вокруг Солнца составляет четыре года.