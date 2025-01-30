Астрономы предупредили о потенциальной угрозе от астероида 2024 YR4
Астрономы сообщили о потенциальной угрозе, связанной с астероидом 2024 YR4, который был открыт 27 декабря 2024 года в чилийской обсерватории ATLAS. По предварительным расчетам, существует вероятность его столкновения с Землей в 2032 году.
Астероид 2024 YR4 является представителем группы Аполлонов, то есть небесных тел, пересекающих орбиту Земли. Его орбитальный период вокруг Солнца составляет четыре года.
Диаметр астероида оценивается в пределах от 40 до 100 метров, что значительно больше, чем у челябинского метеорита (19,8 метра).
На данный момент траектория астероида остается неопределенной из-за ограниченного периода наблюдений, передает «Радиоточка НСН».
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