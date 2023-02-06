Астрономы обнаружили новые спутники Юпитера
Астрономы смогли обнаружить 12 ранее неизвестных спутников вокруг Юпитера. Их общее количество сейчас составляет 92, что больше, чем у любой другой планеты, расположенной в Солнечной системе. На втором месте идет Сатурн с 83 подтвержденными спутниками. Соответствующее заявление сделано в пресс-релизе, размещенном на портале Phys.org.
Новые спутники Юпитера были найдены при помощи телескопов в Чили и на Гавайях в 2021 и 2022 годах. В ходе дальнейших наблюдений их орбиты удалось подтвердить. Обнаруженные космические объекты были внесены в перечень Центра малых планет Международного астрономического союза.
Размер спутников невелик — всего 1-3 километра. Они похожи на астероиды, так как их масса мала для приобретения ими сферической формы. Ученые предполагают, что в дальнейшем они будут располагать детальными изображениями одной из внешних лун Юпитера для более точного определения их происхождения. Предполагается, что это фрагменты более массивных спутников, столкнувшихся друг с другом, астероиды либо кометы.
Новые космические объекты пока не получили названия. Астрономы утверждают, что лишь половина из них обладают достаточными размерами (как минимум 1,5 км в поперечнике) для получения собственного имени.
Ранее российские инженеры из МГТУ имени Баумана разработали робота, который сможет выдержать экстремально агрессивную внешнюю среду. Об этом сообщило агентство НСН.
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