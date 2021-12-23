Астронавты отмечают Рождество на МКС

Астронавты NASA передали жителям Земли поздравление с Рождеством, сообщает «РЕН ТВ».

Стало известно, сколько будут отдыхать космонавты на МКС во время новогодних праздников

Они записали видео, поделившись своими эмоциями по поводу приближающегося праздника. По словам участников экспедиции, несмотря на то, что это Рождество они будут встречать вдали от своих родственников, у них есть «космическая» семья, с которой они будут создавать новые традиции.

Астронавты пожелали счастливых каникул тем, кто отмечает этот праздник.

Напомним, российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, которые работают на Международной космической станции, отдохнут два дня во время новогодних праздников.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: nasa.gov
ТЕГИ:КосмосАстронавтыРождествоМКС
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры