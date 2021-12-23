Астронавты отмечают Рождество на МКС
Астронавты NASA передали жителям Земли поздравление с Рождеством, сообщает «РЕН ТВ».
Они записали видео, поделившись своими эмоциями по поводу приближающегося праздника. По словам участников экспедиции, несмотря на то, что это Рождество они будут встречать вдали от своих родственников, у них есть «космическая» семья, с которой они будут создавать новые традиции.
Астронавты пожелали счастливых каникул тем, кто отмечает этот праздник.
Напомним, российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, которые работают на Международной космической станции, отдохнут два дня во время новогодних праздников.
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