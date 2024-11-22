Стоимость биткоина впервые поднялась выше $99 тысяч
Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум и впервые достигла рекордных $99 тысяч.
По данным биржи Binance, на 06:20 мск криптовалюта подорожала на торгах до $99 200. Позже биткоин стал дешевле, к 07:05 по Москве он торговался на уровне $98 986.
Накануне стоимость криптовалюты превысила отметку в $98 тысяч.
Между тем основатель проекта «Криптополигон» Яков Тенилин назвал любую криптовалюту рискованным инструментом инвестирования, по словам эксперта, в случае с биткоином возможен как дальнейший рост, так и резкий откат стоимости, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru