Стоимость биткоина впервые поднялась выше $99 тысяч

Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум и впервые достигла рекордных $99 тысяч.

По данным биржи Binance, на 06:20 мск криптовалюта подорожала на торгах до $99 200. Позже биткоин стал дешевле, к 07:05 по Москве он торговался на уровне $98 986.

Накануне стоимость криптовалюты превысила отметку в $98 тысяч.

Между тем основатель проекта «Криптополигон» Яков Тенилин назвал любую криптовалюту рискованным инструментом инвестирования, по словам эксперта, в случае с биткоином возможен как дальнейший рост, так и резкий откат стоимости, пишет RT.

