СМИ: Берлин разработал секретный план по подготовке к войне с Москвой
Германия начала подготовку к крупномасштабной войне с Россией, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По данным газеты, Берлин разработал 1000-страничный «Оперативный план Германии». Большая часть документа засекречена. Известно, что в плане перечислены все здания и объекты инфраструктуры, которые особо нуждаются в охране по военным причинам.
Бундсвер в последнее время начал готовить компании к будущей чрезвычайной ситуации на основании этого секретного плана. Немецким компаниям посоветовали обучить вождению грузовиков как минимум пять из каждых ста сотрудников, а также запастись дизельными генераторами и заранее составить план для работников на случай кризиса.
Ранее президент Владимир Путин предупредил страны, которые пытаются втянуть Европу в новую войну с Россией, что Москве есть чем ответить и бронетехникой дело не закончится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru