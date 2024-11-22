По данным газеты, Берлин разработал 1000-страничный «Оперативный план Германии». Большая часть документа засекречена. Известно, что в плане перечислены все здания и объекты инфраструктуры, которые особо нуждаются в охране по военным причинам.

Бундсвер в последнее время начал готовить компании к будущей чрезвычайной ситуации на основании этого секретного плана. Немецким компаниям посоветовали обучить вождению грузовиков как минимум пять из каждых ста сотрудников, а также запастись дизельными генераторами и заранее составить план для работников на случай кризиса.

Ранее президент Владимир Путин предупредил страны, которые пытаются втянуть Европу в новую войну с Россией, что Москве есть чем ответить и бронетехникой дело не закончится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

