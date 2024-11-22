Минобороны РФ: 23 дрона ВСУ уничтожены над территорией трех регионов России
22 ноября 202407:24
Российские силы противовоздушной обороны в ночь на пятницу, 22 ноября, перехватили и уничтожили 23 боевых дрона Вооруженных сил Украины над тремя регионами страны, сообщает Минобороны РФ.
В военном ведомстве уточнили, что над территорией Брянской области сбили 12 беспилотников самолетного типа, девять - над территорией Калужской и два дрона – над территорией Курской области. О разрушениях и пострадавших не информации нет.
Ранее в Белгородской области женщина пострадала из-за удара дрона по дороге, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru