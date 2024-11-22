Минобороны РФ: 23 дрона ВСУ уничтожены над территорией трех регионов России

В военном ведомстве уточнили, что над территорией Брянской области сбили 12 беспилотников самолетного типа, девять - над территорией Калужской и два дрона – над территорией Курской области. О разрушениях и пострадавших не информации нет.

Ранее в Белгородской области женщина пострадала из-за удара дрона по дороге, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

