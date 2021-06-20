Астероид в две статуи Свободы летит к Земле
Астероид 441987 (2010 NY65) максимально близко приблизится к Земле 25 июня, пишет издание Daily Express со ссылкой на NASA.
Его длинна - 187 метров, что в два раза превышает размеры статуи Свободы. Скорость небесного тела составляет 13,4 км в секунду.
Достигнув ближайшей к Земле точки, астероид будет удален от Земли на расстояние, более чем в 15 раз превышающее расстояние от Земли до Луны.
Ранее стало известно, что к Земле приблизится астероид размером с пассажирский самолет.
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