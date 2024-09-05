Астероид диаметром около 1,5 метров вошёл в атмосферу Земли
5 сентября 202401:02
Астероид 2024 RW1 диаметром около 1,5—1,6 м вошёл в атмосферу Земли, сообщает RT со ссылкой на заявление астронома Владимира Сурдина.
По его словам, небесное тело сгорело над Филиппинами от трения с молекулами воздуха.
В результате образовался яркий след и метеор или «падающая звезда».
Ранее вращающийся вокруг Солнца астероид назвали в честь иркутского астронома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru