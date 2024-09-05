Астероид диаметром около 1,5 метров вошёл в атмосферу Земли

Астероид 2024 RW1 диаметром около 1,5—1,6 м вошёл в атмосферу Земли, сообщает RT со ссылкой на заявление астронома Владимира Сурдина.

Земля разминулась с потенциально опасным астероидом

По его словам, небесное тело сгорело над Филиппинами от трения с молекулами воздуха.

В результате образовался яркий след и метеор или «падающая звезда».

Ранее вращающийся вокруг Солнца астероид назвали в честь иркутского астронома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com/
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