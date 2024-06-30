Земля разминулась с потенциально опасным астероидом

«Минувшей ночью телескопами сети сопровождался пролет потенциально опасного астероида 2024 МК», - говорится в заявлении.

Астероид заметили16 июня 2024 года. Его размер может составлять до 26з метров.

В список потенциально опасных астероидов Европейского космического агентства входит 1,6 тысячи объектов. На первом месте находится тело с обозначением 2023VD3, которое пролетит недалеко от Земли в ноябре 2024 года, отмечает «Радиоточка НСН».

