Вращающийся вокруг Солнца астероид назвали в честь иркутского астронома
Двигающийся вокруг Солнца астероид 591861 получил название в честь профессора Иркутского государственного университета Сергея Язева, сообщила пресс-служба вуза.
Астероиду присвоили название Sergeyyazev. Решение принято единогласно рабочей группой Международного астрономического союза (МАС) в составе ученых из России, США, Великобритании, Германии, Китая и других стран.
Небесное тело вращается в пределах Главного пояса астероидов между орбитами Юпитера и Марса. Его обнаружил астроном Тимур Крячко в 2008 году.
Ранее межпланетная автоматическая станция Psyche отправилась к астероиду Психея на ракете-носителе Falcon Heavy. Ей предстоит преодолеть 3,6 миллиарда километров, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru