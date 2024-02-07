Вращающийся вокруг Солнца астероид назвали в честь иркутского астронома

Астероиду присвоили название Sergeyyazev. Решение принято единогласно рабочей группой Международного астрономического союза (МАС) в составе ученых из России, США, Великобритании, Германии, Китая и других стран.

Небесное тело вращается в пределах Главного пояса астероидов между орбитами Юпитера и Марса. Его обнаружил астроном Тимур Крячко в 2008 году.

Ранее межпланетная автоматическая станция Psyche отправилась к астероиду Психея на ракете-носителе Falcon Heavy. Ей предстоит преодолеть 3,6 миллиарда километров, отмечает «Радиоточка НСН».

