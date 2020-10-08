Американский прибор не обнаружил место утечки в российском модуле на МКС

Американский механический индикатор не смог обнаружить место утечки воздуха в промежуточной камере российского модуля «Звезда» на МКС. Об этом свидетельствует трансляция переговоров экипажа модуля с подмосковным центром управления полётами (ЦУП).

Утечку воздуха в российском модуле МКС не удалось ликвидировать скотчем

Ранее российские космонавты уже использовали для диагностики американскую инфракрасную камеру, однако исследование не увенчалось успехом: у космонавтов не было опыта работы с оборудованием.

Экипаж модуля «Звезда» продолжит искать утечку воздуха. Планируется закрыть на ночь «протекающий» отсек, разместив в нём для наблюдения экшн-камеры. Космонавты оставят в отсеке самодельные индикаторы из салфеток, которые, возможно, укажут место утечки благодаря микропотоку воздуха.

Утечку воздуха на МКС зафиксировали в сентябре 2019 года. В августе-сентябре текущего года её скорость возросла в пять раз. Экипажу дважды пришлось закрывать люки в модулях МКС, чтобы проверить их герметичность. Позже выяснилось, что утечка воздуха произошла в промежуточной камере российского модуля «Звезда».

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Фото: roscosmos.ru
ТЕГИ:УтечкаМКС
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