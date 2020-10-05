Утечку воздуха в российском модуле МКС не удалось ликвидировать скотчем
Экипаж Международной космической станции (МКС) продолжает работы по ликвидации утечки воздуха в российском модуле "Звезда". Об этом сообщает РИА Новости.
Российские космонавты сняли защитный кожух со стыковочного механизма и проклеили скотчем резиновые уплотнения. Но промежуточная камера "Звезды" все равно пропускает воздух.
По версии специалистов, резиновые уплотнители в стыковочном узле могли износиться за 20 лет использования. Ранее космонавты наполнили модуль конфетти для того, чтобы установить место утечки воздуха.
В сентябре экипаж дважды закрывал люки в модулях станции, чтобы проверить их герметичность. Как выяснилось, место утечки находится в промежуточной камере модуля "Звезда".
Утечку воздуха на МКС зафиксировали еще год назад. Предположительно, воздух уходит в отверстия или трещину размером меньше миллиметра, её всё это время ищут.
Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.
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