Утечку воздуха в российском модуле МКС не удалось ликвидировать скотчем

Экипаж Международной космической станции (МКС) продолжает работы по ликвидации утечки воздуха в российском модуле "Звезда". Об этом сообщает РИА Новости.

Российские космонавты сняли защитный кожух со стыковочного механизма и проклеили скотчем резиновые уплотнения. Но промежуточная камера "Звезды" все равно пропускает воздух.

По версии специалистов, резиновые уплотнители в стыковочном узле могли износиться за 20 лет использования. Ранее космонавты наполнили модуль конфетти для того, чтобы установить место утечки воздуха.

В сентябре экипаж дважды закрывал люки в модулях станции, чтобы проверить их герметичность. Как выяснилось, место утечки находится в промежуточной камере модуля "Звезда".

Утечку воздуха на МКС зафиксировали еще год назад. Предположительно, воздух уходит в отверстия или трещину размером меньше миллиметра, её всё это время ищут.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

