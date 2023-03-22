Американские эксперты обсудили переработку МКС
Международная космическая станция (МКС) вместо затопления в конце 2020-х годов могла бы быть переработана. Это удовлетворило бы интересы коммерческих космических компаний, сообщило издание SpaceNews.
Отмечается, что дальнейшую судьбу МКС обсуждали американские ученые, промышленники и специалисты НАСА. Некоторые участники обсуждения, среди которых глава компании Astroscale U.S. Рон Лопес, полагают, что элементы МКС, располагающиеся на околоземной орбите, могут быть использованы в качестве сырья.
Тем временем президент компании по обслуживанию спутников SpaceLogistics Роберт Хауге отметил, что часть конструкций МКС можно не перерабатывать, а перепрофилировать.
В свою очередь, отметило издание, заместитель администратора НАСА по космическим операциям Кэти Людерс еще в декабре отвергла идею поднятия МКС на более высокую орбиту с целью сохранить ее для дальнейшего использования. Людерс отметила, что для этого понадобилось бы от 30 до 40 космических грузовиков «Прогресс МС».
Ранее сообщалось, что США намерены затопить МКС без привлечения России.
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