Алиханов: Первые поставки российских самолетов Ту-214 ожидаются уже в этом году

По его словам, сейчас перед РФ стоит задача модернизировать как уже имеющиеся Superjet, ИЛ-76 и другие модели.

При этом Минпромторг в 1,5 раза сократил количество моторов для перспективных SSJ-100, МС-21 и Ту-214, которые выпустят в РФ до 2026 года. В этом году готовы только два двигателя вместо запланированных 12, в 2025 году выпустят только семь вместо 25, в 2026 году – 104 вместо 126, заложенных в программу развития авиаотрасли до 2030 года. «Наверстать» упущенное хотят в 2027-2030 годах.

Производство двигателей в России не идет нужными темпами, так как сдвигаются сроки сертификаций самих самолетов, заявил гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев Telegram-каналу «Радиоточка НСН».



