Алиханов: Первые поставки российских самолетов Ту-214 ожидаются уже в этом году
Первые поставки российских самолетов Ту-214 ожидаются в текущем году, а МС-21 - в 2026 году, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках форума NAIS.
Он отметил, что поставки будут осуществляться по контрактам по договоренностям с авиакомпаниями. Точные сроки поставок он не звал, но отметил, что поставки будут осуществлены в рамках плана, утвержденного ранее.
По его словам, сейчас перед РФ стоит задача модернизировать как уже имеющиеся Superjet, ИЛ-76 и другие модели.
При этом Минпромторг в 1,5 раза сократил количество моторов для перспективных SSJ-100, МС-21 и Ту-214, которые выпустят в РФ до 2026 года. В этом году готовы только два двигателя вместо запланированных 12, в 2025 году выпустят только семь вместо 25, в 2026 году – 104 вместо 126, заложенных в программу развития авиаотрасли до 2030 года. «Наверстать» упущенное хотят в 2027-2030 годах.
Производство двигателей в России не идет нужными темпами, так как сдвигаются сроки сертификаций самих самолетов, заявил гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
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