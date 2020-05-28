Академик назвал причины переноса взлёта Crew Dragon
Действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков сообщил НСН, что американские космические корабли менее надежны, чем российские, а потому запуски переносятся чаще.
Запуск космического корабля Crew Dragon был отложен из-за нелетной погоды; событие должно было стать первым за 9 лет пилотируемым полетом в Штатах. Об этом сообщает РИА Новости. Астронавты уже заняли свои места в корабле, а к месту запуска прибыли представители администрации США, включая президента Дональда Трампа, однако в итоге запуск все же перенесли на 30 мая.
Действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в эфире НСН заявил, что в отмене полёта американского корабля нет ничего уникального.
«У нас переносы запусков пилотируемых кораблей явление крайне редкое. За последние 20 лет только один раз полёт был отложен по погодным условиям, но это уникальный случай. У США другой подход к безопасности пилотируемой космонавтики и подобные вещи у них происходят регулярно. Поэтому в случившемся нет ничего уникального, и это действительно соответствует тому, о чём сообщает компания SpaceX. Ну, будем ждать резервной даты – 30 мая», - сказал академик.
Он также сравнил российские космические корабли с американскими, назвав отечественную технику более надёжной.
«У нас немного другая техника – потяжелее и понадёжнее. Поэтому и переносы старта редко происходят, а кроме того, размещение космодрома Байконур выбиралось с таким расчётом, чтобы погодные условия как можно меньше влияли на возможность произвести запуск. Всё это в совокупности и даёт тот эффект, который мы видим», - добавил Александр Железняков.
Ранее руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с НСН сообщил, когда может быть создана новая российская орбитальная станция.
«…Сейчас орбитальную станцию нужно делать с нуля. Но успеть за 10 лет – в нашей стране таких темпов нет. 20 лет – может быть. Мы одну ракету делали 20 лет – «Ангару», например», - отметил эксперт.
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