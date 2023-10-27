Гендиректор «Роскосмоса» заявил, что МКС подходит к финишу существования

По его словам, станция «превысила все допустимые сроки существования».

«Мы продлили работу российского сегмента... до 2028 года, но, к сожалению... 80% оборудования российского находится за пределами гарантийных сроков существования», - уточнил он.

Борисов также процитировал генерального конструктора по пилотируемым комплексам и системам Владимира Соловьёва, который отметил, что космонавтам чаще приходится заниматься ремонтом МКС, нежели научными экспериментами.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что первый сегмент Российской орбитальной станции «РОС» будет выведен на орбиту в 2027 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

