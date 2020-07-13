Рогозин назвал корабли SpaceX гламурными аналогами «Союзов»

Как пишет агентство, об этом глава космической корпорации заявил в эфире радио «Комсомольская правда». Рогозин, в частности, назвал корабли США более просторными, при этом отметив про "Союз", что "старый конь борозды не испортит".

Он также напомнил, что в РФ разрабатывается "Орел", способный летать как на околоземную орбиту, так и к Луне. Он добавил, что американские корабли не имеют такой возможности.







