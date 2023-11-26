Аэропорт Внуково перешел в штатный режим работы после ограничений
Аэропорт Внуково в Москве работает у штатном режиме после того, как утром 26 ноября вводил частичные ограничения на полеты. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
«По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 05.03. В 06.33 все ограничения на полеты сняты», – говорится в официальном сообщении.
В настоящий момент авиагавань работает штатно, осуществляется прием и вылет самолетов.
Также утром в воскресенье аэропорты Домодедово и Жуковский вводили ограничения на полеты, которые отменены, сейчас действует штатный режим работы, сообщает РИА Новости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru