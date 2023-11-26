Аэропорт Внуково перешел в штатный режим работы после ограничений

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 05.03. В 06.33 все ограничения на полеты сняты», – говорится в официальном сообщении.



В настоящий момент авиагавань работает штатно, осуществляется прием и вылет самолетов.



Также утром в воскресенье аэропорты Домодедово и Жуковский вводили ограничения на полеты, которые отменены, сейчас действует штатный режим работы, сообщает РИА Новости.





