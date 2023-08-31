Столичные аэропорты Домодедово и Внуково возобновили работу

Столичные аэропорты Внуково и Домодедово работают в штатном режиме, ограничения сняты, сообщили в пресс-службе аэропортов, передает РИА Новости.

Утром более 40 рейсов задержаны в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание». В 06:44 мск во Внуково задержали 15 рейсов и отменили три, в Домодедово — 18 самолетов задержаны и один отменен. При этом в Шереметьево задержали восемь рейсов.

Как сообщает Telegram-канал Baza, в Домодедово и Внуково был объявлен режим «Ковер». Рейсы на вылет и на прилет в авиагаванях задержаны.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили в Воскресенском районе Подмосковья беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы. Отмечается, что террористическая атака Киева по объектам на территории России была пресечена утром 31 августа, передает «Радиоточка НСН».

