Аэропорт Ставрополя временно закрыли для приема и выпуска самолетов
16 мая 202414:39
Аэропорт Ставрополя ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к администрации воздушной гавани.
Причиной называется ввод ограничений на использование воздушного пространства. Закрытие действует с 14:00 мск.
Аэропорты Казани и Нижнекамска накануне временно перестали принимать и отправлять рейсы. Отмечалось, что меры были приняты в целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru