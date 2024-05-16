Аэропорт Ставрополя временно закрыли для приема и выпуска самолетов

Аэропорт Ставрополя ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к администрации воздушной гавани.

Причиной называется ввод ограничений на использование воздушного пространства. Закрытие действует с 14:00 мск.

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Аэропорты Казани и Нижнекамска накануне временно перестали принимать и отправлять рейсы. Отмечалось, что меры были приняты в целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.



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ФОТО: РИА Новости
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