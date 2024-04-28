В Пулково перестали принимать упакованный в пищевую пленку багаж

Петербургский аэропорт Пулково перестал принимать багаж, который пассажиры упаковали самостоятельно в пищевую пленку, передает РИА Новости со ссылкой на компанию «Воздушные ворота Северной столицы».

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В пресс-службе заявили, что решение принято для обеспечения непрерывной работы багажной системы. Багаж принимается только в пленке, соответствующей требованиям Пулково.

«Чемоданы, обернутые в пищевую плёнку или неподходящую упаковку, не принимаются», - говорится в сообщении.

Пассажирам посоветовали обращаться на официальные стойки для упаковки багажа.

В начале марта в Пулково вводили ограничения на работу воздушной гавани. Причиной Росавиация назвала необходимость обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: pulkovoairport.ru
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