В Пулково перестали принимать упакованный в пищевую пленку багаж
Петербургский аэропорт Пулково перестал принимать багаж, который пассажиры упаковали самостоятельно в пищевую пленку, передает РИА Новости со ссылкой на компанию «Воздушные ворота Северной столицы».
В пресс-службе заявили, что решение принято для обеспечения непрерывной работы багажной системы. Багаж принимается только в пленке, соответствующей требованиям Пулково.
«Чемоданы, обернутые в пищевую плёнку или неподходящую упаковку, не принимаются», - говорится в сообщении.
Пассажирам посоветовали обращаться на официальные стойки для упаковки багажа.
В начале марта в Пулково вводили ограничения на работу воздушной гавани. Причиной Росавиация назвала необходимость обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru