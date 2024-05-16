Аэропорт Ставрополя вернулся к работе в штатном режиме

Международный аэропорт Ставрополя вернулся к работе в штатном режиме. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко.

Аэропорт Ставрополя временно закрыли для приема и выпуска самолетов

Он отметил, что аэропорт открыт для выпуска и приема самолетов. В заявлении говорится, что ограничения на полеты на территории воздушной гавани действовали с 13:00 до 14:20 мск. Подчеркивается, что аэропорт временно не выпускал воздушные суда в связи с необходимостью проведения противоградовой защиты.

Аэропорты Казани и Нижнекамска накануне временно перестали принимать и отправлять рейсы. Отмечалось, что меры были приняты в целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
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