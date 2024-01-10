СМИ: Глава челябинского аэропорта устроил дебош на борту самолета
Генеральный директор международного аэропорта Челябинска Виталий Кашин был задержан аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково», сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, инцидент произошёл 6 января. Сообщается, что во время полёта в Северную столицу по личным делам Кашин устроил пьяный дебош на борту лайнера авиакомпании «Россия».
«Предупреждения бортпроводников не помогли, поэтому мужчину встретили полицейские. И выписали административный протокол за хулиганство в небе», — пишет Mash.
В итоге Кашина отстранили от занимаемой должности, сообщает URA.RU со ссылкой на холдинг «Новапорт», куда входит челябинская воздушная гавань.
Ранее пьяный мужчина устроил дебош в московском аэропорту Шереметьево и попытался напасть на сотрудника службы безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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