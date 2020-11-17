«Аэрофлот» возобновит перелеты в Афины
Авиакомпания «Аэрофлот» с 21 ноября возобновляет полеты в Афины. Об этом говорится в сообщении перевозчика.
Самолеты из Москвы в Афины и обратно будут выполняться два раза в неделю по четвергам и субботам.
В настоящее время въезд на территорию Греции разрешен только гражданам Греции, владельцам вида на жительство, некоторым другим категориям по специальным разрешениям властей Греции.
Накануне «Аэрофлот» сообщил, что с 20 ноября возобновляет перелеты в Ниццу, передает РИА ФАН.
Российские авиаперевозчики по итогам сентября текущего года перевезли 8,76 млн пассажиров. По данным Росавиации, это на 31,7% меньше прошлогоднего сентября.
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