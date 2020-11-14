Авиасообщение между РФ и Эфиопией возобновляется
Россия возобновляет двустороннее авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами, полеты будут проходить раз в три недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства России.
Правительство приняло данное решение после заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом в России. Полеты будут проходить между столицами по маршруту Москва - Аддис-Абеба. Рейсы на Сейшельские Острова будут отправляться из Москвы в Викторию дважды в неделю.
Обладателям гражданства и вида на жительство будет разрешен въезд в Россию. Также принято решение увеличить квоты на полеты в Казахстан, ОАЭ, Кубу и Мальдивы.
Увеличение пассажиропотока было достигнуто благодаря уменьшению случаев COVID-19: в течение 14 дней заболело лишь 40 человек на 100 тысяч населения, что составило менее 1% за две недели суточного прироста.
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