Авиасообщение между РФ и Эфиопией возобновляется

Правительство приняло данное решение после заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом в России. Полеты будут проходить между столицами по маршруту Москва - Аддис-Абеба. Рейсы на Сейшельские Острова будут отправляться из Москвы в Викторию дважды в неделю.

Обладателям гражданства и вида на жительство будет разрешен въезд в Россию. Также принято решение увеличить квоты на полеты в Казахстан, ОАЭ, Кубу и Мальдивы.

Увеличение пассажиропотока было достигнуто благодаря уменьшению случаев COVID-19: в течение 14 дней заболело лишь 40 человек на 100 тысяч населения, что составило менее 1% за две недели суточного прироста.