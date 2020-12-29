«Аэрофлот» возобновил полеты в Варшаву

Он рассказал, что первый с весны прямой рейс «Аэрофлота» Москва - Варшава прибыл в польскую столицу в субботу, 26 декабря. До марта следующего года рейсы будут осуществляться каждую субботу.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» выделит специальные места для пассажиров, которые отказываются надевать защитную маску во время полёта. При этом перевод на специальное место не исключает применение других мер в отношении нарушителей правил использования средств индивидуальной защиты.

