«Аэрофлот» выделит специальные места для пассажиров без масок

«Аэрофлот» выделит специальные места для пассажиров, отказывающихся надевать защитную маску во время полёта.

Накануне стало известно, что авиакомпания усилит контроль за соблюдением масочного режима и не будет пускать на борт пассажиров без масок.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова, особые места предназначаются тем пассажирам, которые не намерены использовать маски после начала полёта.

Пресс-секретарь подчеркнула, что «Аэрофлоту» важно обеспечить безопасность всех пассажиров на борту, а новая мера соответствует мировой практике. При этом перевод на специальное место не исключает применение других мер в отношении нарушителей правил использования средств индивидуальной защиты.

Пассажиры «Аэрофлота» обязаны при посадке и на протяжении всего полёта носить маску. Средство защиты должно полностью закрывать нос и рот, а снятие маски разрешено лишь её замены или для приёма пищи.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусЗащитная маскаАэрофлот
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