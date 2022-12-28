«Аэрофлот» сообщил о возможности использовать Airbus и Boeing еще более семи лет

Авиакомпания «Аэрофлот» сможет использовать иностранные самолеты Airbus и Boeing еще более семи лет и даже после 2030 года. Об этом сообщил в интервью РБК ее гендиректор Сергей Александровский.

По его словам, у авиакомпании один из самых молодых парков в мире, средний возраст самолетов составляет семь лет. Топ-менеджер отметил, что чем дольше удастся сохранить в летной годности импортные самолеты, тем лучше. Он назвал это конкурентным преимуществом компании.

«Что будет с рынком, с выбытием западных воздушных судов дальше, никто не знает», - сказал гендиректор «Аэрофлота».

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По данным авиакомпании, на 1 декабря в «Аэрофлоте» числилось 180 самолетов, из них около 150 задействовано в расписании.

Туристам необходимо тщательно выбирать перевозчика, стоимость билета у регулярных дороже, но вопрос надежности в сегодняшних реалиях особенно важен, заявил основатель и гендиректор туроператора АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:БоингАэрофлот
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