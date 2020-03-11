«Аэрофлот» приостановит полеты в некоторые города Европы

Группа «Аэрофлот» отменяет целый ряд рейсов во Францию, Германию, Италию и Испанию с 13 марта по 30 апреля. Такое решение принято в связи с ситуацией с новым коронавирусом. Информация об этом размещена на официальном сайте компании.

В частности, временно прекращаются полёты «Аэрофлота» в испанские города (Аликанте, Валенсия, Малага, Тенерифе и Пальма-де-Майорка. В итальянском направлении нельзя будет попасть рейсами авиакомпании в Милан, Венецию, Неаполь, Верону, Болонью.

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Во Франции самолёты «Аэрофлота» не будут летать в Марсель, Лион и Ниццу. В Германии закрываются рейсы в Дрезден, Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер и Штутгарт.

Кроме того, приостанавливаются рейсы «дочерней» авиакомпании «Россия» во французскую Ниццу, германские Дюссельдорф и Гамбург.

Сохраняются рейсы из российской столицы в Рим, Париж, Мадрид, Барселону, Берлин, Мюнхен и Франкфурт, а также из Санкт-Петербурга в столицы Германии и Франции, Барселону и Мюнхен.

Как отмечают «Известия», рейсы из Москвы на Тенерифе сохранятся до 20 марта в виде чартеров. Это вызвано большим числом российских туристов, которые сейчас находятся на этом испанском острове.

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ФОТО: Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
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