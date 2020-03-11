«Аэрофлот» приостановит полеты в некоторые города Европы

Во Франции самолёты «Аэрофлота» не будут летать в Марсель, Лион и Ниццу. В Германии закрываются рейсы в Дрезден, Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер и Штутгарт.

Кроме того, приостанавливаются рейсы «дочерней» авиакомпании «Россия» во французскую Ниццу, германские Дюссельдорф и Гамбург.

Сохраняются рейсы из российской столицы в Рим, Париж, Мадрид, Барселону, Берлин, Мюнхен и Франкфурт, а также из Санкт-Петербурга в столицы Германии и Франции, Барселону и Мюнхен.

Как отмечают «Известия», рейсы из Москвы на Тенерифе сохранятся до 20 марта в виде чартеров. Это вызвано большим числом российских туристов, которые сейчас находятся на этом испанском острове.

