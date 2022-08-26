«Аэрофлот» планирует закупить более 300 отечественных самолётов

Генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что основной фокус авиакомпании будет на подготовке к эксплуатации отечественных воздушных судов, сообщает пресс-служба Кремля.

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На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он рассказал о намерении авиаперевозчика заключить контракты на 323 отечественных самолёта.

«Мы планируем законтрактовать всего 323 воздушных отечественных судна, из них 73 – Sukhoi Superjet, 210 – МС-21 – это уже в новом облике с российскими двигателями импортозамещённые самолеты, а также 40 воздушных судов Ту-214», - уточнил Александровский.

Ранее глава ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что первый полёт полностью отечественного самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) состоится в середине 2023 года.

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ТЕГИ:АвиакомпанииСамолётSukhoi Superjet-100Мс-21Аэрофлот
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