Путин согласился с предложением главы «Аэрофлота» продлить «плоские» тарифы
Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением главы «Аэрофлота» Сергея Александровского продлить действие «плоских» тарифов на следующий год.
Он отметил, что продление обычно происходит в конце года после консультаций с «Аэрофлотом», а также другими компаниями и Минтрансом.
Программа позволяет сделать перелеты на Дальний Восток доступными, она действует с 2014 года.
После рекомендации Федеральной антимонопольной службы (ФАС) авиакомпании снизили стоимость билетов на праздничные даты от семи до 39 процентов, сообщили в ведомстве. Соответствующие рекомендации были составлены на основе анализа данных по более чем 330 востребованным маршрутам. Ведомство рекомендовало пересмотреть ценовую политику в период высокого спроса.
В результате в продаже появились билеты эконом-класса со сниженной стоимостью в направлении юга России, регионов Северного Кавказа и крупнейших городов страны на период новогодних выходных, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru