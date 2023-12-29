Путин согласился с предложением главы «Аэрофлота» продлить «плоские» тарифы

Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением главы «Аэрофлота» Сергея Александровского продлить действие «плоских» тарифов на следующий год.

Он отметил, что продление обычно происходит в конце года после консультаций с «Аэрофлотом», а также другими компаниями и Минтрансом.

Программа позволяет сделать перелеты на Дальний Восток доступными, она действует с 2014 года.

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После рекомендации Федеральной антимонопольной службы (ФАС) авиакомпании снизили стоимость билетов на праздничные даты от семи до 39 процентов, сообщили в ведомстве. Соответствующие рекомендации были составлены на основе анализа данных по более чем 330 востребованным маршрутам. Ведомство рекомендовало пересмотреть ценовую политику в период высокого спроса.

В результате в продаже появились билеты эконом-класса со сниженной стоимостью в направлении юга России, регионов Северного Кавказа и крупнейших городов страны на период новогодних выходных, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: стоп-кадр с трансляции
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