Путин согласился с предложением главы «Аэрофлота» продлить «плоские» тарифы

Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением главы «Аэрофлота» Сергея Александровского продлить действие «плоских» тарифов на следующий год.

Он отметил, что продление обычно происходит в конце года после консультаций с «Аэрофлотом», а также другими компаниями и Минтрансом.

Программа позволяет сделать перелеты на Дальний Восток доступными, она действует с 2014 года.