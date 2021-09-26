10 авторских коллективов будут удостоены премии Гагарина

Премию имени Ю.А. Гагарина в области космической деятельности в этом году получат 10 авторских коллективов. Список лауреатов своим распоряжением утвердил премьер России Михаил Мишустин. Об этом пишет Интерфакс.

В этом году награды присуждены, в том числе, за создание орбитальной астрофизической обсерватории "Спектр-Р", комплекса методов и технологий для отработки ключевых операций и поддержания высокой работоспособности космонавтов в полетах на Луну и Марс, систем управления полетом пилотируемых орбитальных станций.

Эта премия присуждается раз в 5 лет, начиная с 2011 года. Размер каждой премии в области космической деятельности составляет 1 млн рублей.

Лауреаты утверждаются решением правительства по предложению межведомственного совета по присуждению премий. Условиями отбора предусмотрено, что это может быть как отдельный соискатель, так и группа в составе не более пяти человек.

Ранее стало известно, что Нобелевскую премию 2021 года вручат дистанционно.



