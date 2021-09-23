Нобелевскую премию 2021 года вручат дистанционно
Нобелевский комитет объявил, что из-за пандемии коронавируса лауреаты премии в 2021 году получат награды в своих странах, сообщает пресс-служба организации.
В сообщении говорится, что церемонию в столице Швеции Стокгольме сможет посетить только местная публика, а судьба мероприятия в норвежском Осло пока неизвеста.
«В середине октября комитет объявит формат празднования Нобелевской премии в Осло», - подчеркнули в комитете.
Ранее член международного комитета Совета Федерации РФ Сергей Цеков призвал отказаться от Нобелевской премии мира, так как, по его мнению, она политизирована.
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