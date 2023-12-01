1 декабря «Прогресс МС-25» с мандаринами и новогодними подарками отправится к МКС
Российский грузовой космический корабль «Прогресс МС-25» 1 декабря будет выведен на орбиту с космодрома Байконур, сообщает ТАСС.
Старт ракеты намечен на 12:25 мск. Стыковка с модулем «Поиск» состоится 3 декабря в 14:15 мск. На нем на Международную космическую станцию доставят больше 2,5 тонн грузов. На станцию отправится питание для членов экипажа, в том числе мандарины, апельсины и конфеты для новогоднего стола, вяленое мясо, говядину и оленину, горчицу и аджику, яблоки, грейпфруты и лимоны.
Также доставит новогодние подарки, которые членам экипажа подготовили их родные и близкие. В мешочки с подарками также вложены брелоки с драконами.
Ранее стало известно, что космонавты тратят до 50% полезного времени на ремонтные работы на российском сегменте МКС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru