1 декабря «Прогресс МС-25» с мандаринами и новогодними подарками отправится к МКС

Старт ракеты намечен на 12:25 мск. Стыковка с модулем «Поиск» состоится 3 декабря в 14:15 мск. На нем на Международную космическую станцию доставят больше 2,5 тонн грузов. На станцию отправится питание для членов экипажа, в том числе мандарины, апельсины и конфеты для новогоднего стола, вяленое мясо, говядину и оленину, горчицу и аджику, яблоки, грейпфруты и лимоны.

Также доставит новогодние подарки, которые членам экипажа подготовили их родные и близкие. В мешочки с подарками также вложены брелоки с драконами.

Ранее стало известно, что космонавты тратят до 50% полезного времени на ремонтные работы на российском сегменте МКС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

