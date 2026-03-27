Медведев заявил, что «Орешник» является очень важным видом оружия
Ракетный комплекс «Орешник» - это очень важный вид оружия. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, что для решения военных задач одного «Орешника» недостаточно.
«В современной войне очень важны ракеты и беспилотники, но не менее важны люди, которые сражаются на передовой», - подчеркнул он.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе следует создать аналог российского ракетного комплекса «Орешник». Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что у европейцев нет для этого достаточных технических возможностей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
