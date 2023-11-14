Российским космонавтам на МКС доставят к Новому году мандарины

Его запуск к Международной космической станции запланирован на 1 декабря. Также будет отправлено много шоколада и конфет. Кроме того, российские космонавты получат вяленое мясо, говядину и оленину, горчицу и аджику. Из свежих фруктов — яблоки, грейпфруты, лимоны.

В настоящее время на МКС работают космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» заявил, что МКС подходит к финишу существования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

