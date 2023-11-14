Российским космонавтам на МКС доставят к Новому году мандарины
На грузовом корабле «Прогресс МС-25» для новогоднего стола российских космонавтов будут отправлены мандарины и апельсины, сообщает ТАСС.
Его запуск к Международной космической станции запланирован на 1 декабря. Также будет отправлено много шоколада и конфет. Кроме того, российские космонавты получат вяленое мясо, говядину и оленину, горчицу и аджику. Из свежих фруктов — яблоки, грейпфруты, лимоны.
В настоящее время на МКС работают космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов.
Ранее гендиректор «Роскосмоса» заявил, что МКС подходит к финишу существования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru