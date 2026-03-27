Россиянам рассказали об отсутствии наказания за частую смену работы
Частая смена работы не является правонарушением, поэтому за неё не предусмотрено какое-либо наказание. Об этом RT заявил юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.
Также он отметил, что частая смена работы не влияет на размер больничного и пенсию - данные выплаты зависят от общего стажа.
По словам эксперта, гражданин может расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, нужно лишь за две недели предупредит работодателя.
Русяев добавил, что в некоторых сферах частая смена работы является нормой.
«Там, где занятость по закону краткосрочная или сезонная, никто не станет воспринимать череду переходов как тревожный сигнал», — заключил юрист.
Ранее карьерный консультант Анна Алфимова заявила, что работодателей обычно не интересует количество книг, которые прочитал человек, устраивающийся на работу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
