Журова: все страны привились бы «Спутником V» не из России
Олимпийская чемпионка, депутат ГД специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
В Японии возмутились тренировками сборной России на Курилах
Японцы возмутились тренировкам олимпийской сборной России по серфингу на Курильских островах. Жители Японии считают, что Россия демонстрирует усиление контроля над своей территорией и должны быть отстранены от участия в Олимпийских играх в Токио.
Светлана Журова: «Это уже абсолютная политика, несомненно. И я думаю, что это идет извне, а не только самими японцами. Почему бы не воспользоваться ситуацией и не найти поводы не допустить сборную Россию до Олимпиады ни в каком статусе: ни в нейтральном, ни под флагами России, а вообще не допустить. Давайте будем честными, Курилы – это территория Российской Федерации, и спортсмены России могут там тренироваться, и японцы здесь нам не могут указывать. Мы же понимаем, какой сейчас может подняться очередной скандал. Как же перед Играми в Японии не поднять темы Курил на международном уровне», – прокомментировала в интервью НСН Светлана Журова.
В Германии обсуждают возможность закупки «Спутника V»
Германия намерена начать переговоры с Россией о закупке вакцины «Спутник V». Ряд немецких регионов собрались самостоятельно закупить российский препарат.
Светлана Журова: «Все-таки есть доверие, но и опять же есть политика, которая не позволяет закупить именно российскую вакцину. Был бы «Спутника V» не российским, давно бы уже все страны им прививались», – отметила она в беседе с НСН.
Возможность содержать диких животных в квартирах могут запретить
Минприроды предложило запретить россиянам заводить диких животных в качестве домашних питомцев.
Светлана Журова: «Думаю, здесь нужно будет определить, каких именно животных запретят, должен быть их перечень. Отчасти соглашусь с инициативой, потому что и у моих знакомых были дикие кошки, которые, к сожалению, не стали домашними. Этот вопрос уже поднимался, считаю, мы вновь должны зайти на эту тему», – рассказала она НСН.
Индустрия спорта и красоты выходит из кризиса
Обороты компаний из сферы спорта и красоты в Москве вернулись к допандемическим показателям, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Светлана Журова: «Я так думаю, что и меры государства, которые были приняты, дали свой эффект, но и люди обратно стали возвращаться в фитнес-центры, в салоны красоты, от которых на какое-то время ранее отказались. Все возвращается на круги своя. Ограничительные меры почти сняты, поэтому работать стало проще, почти как прежде», – подытожила в разговоре с НСН Светлана Журова.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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