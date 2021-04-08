Журова: все страны привились бы «Спутником V» не из России

Светлана Журова: «Это уже абсолютная политика, несомненно. И я думаю, что это идет извне, а не только самими японцами. Почему бы не воспользоваться ситуацией и не найти поводы не допустить сборную Россию до Олимпиады ни в каком статусе: ни в нейтральном, ни под флагами России, а вообще не допустить. Давайте будем честными, Курилы – это территория Российской Федерации, и спортсмены России могут там тренироваться, и японцы здесь нам не могут указывать. Мы же понимаем, какой сейчас может подняться очередной скандал. Как же перед Играми в Японии не поднять темы Курил на международном уровне», – прокомментировала в интервью НСН Светлана Журова.

