Журова: С законом о домашнем насилии главное — не перестараться

Светлана Журова: «Обжалование мы можем подать только после 19 декабря, после вынесения решения наблюдательным советом РУСАДЫ об отказе тех условий, которые нам выставили. Если РУСАДА не примет, мы можем идти в Арбитражный суд. Мы будем бороться за пункт о выступлении под национальным флагом и с национальным гимном, ведь сейчас никто не запрещает нашим спортсменам участвовать в соревнованиях, но только под нейтральным флагом», – говорит в интервью НСН Светлана Журова.

