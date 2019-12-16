Журова: С законом о домашнем насилии главное — не перестараться
Олимпийская чемпионка, депутат ГД Светлана Журова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
Россия будет судиться с WADA
Россия будет обращаться в Спортивный арбитражный суд для обжалования решения WADA об отстранении российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях.
Светлана Журова: «Обжалование мы можем подать только после 19 декабря, после вынесения решения наблюдательным советом РУСАДЫ об отказе тех условий, которые нам выставили. Если РУСАДА не примет, мы можем идти в Арбитражный суд. Мы будем бороться за пункт о выступлении под национальным флагом и с национальным гимном, ведь сейчас никто не запрещает нашим спортсменам участвовать в соревнованиях, но только под нейтральным флагом», – говорит в интервью НСН Светлана Журова.
Большинство россиян поддерживает закон о домашнем насилии
Более 70% россиян считают необходимым принятие закона о профилактике домашнего насилия, 7% подобный закон не нужен.
Светлана Журова: «Этой темой надо заниматься. Эта тема актуальна у многих людей. Но просто многие, особенно женщины, об этом не готовы рассказывать и с этим делиться. И если будет возможность на законодательном уровне их защитить, то я бы поддержала. Но с этой темой важно не перестараться», – комментирует она для НСН.
Названы самые востребованные профессии 2020 года
Стали известны самые востребованные профессии в 2020 году: водители, официанты, повара, рабочие, курьеры и кассиры. Среди специалистов узкого профиля рынок труда будет больше всего нуждаться в специалистах по рекламе, маркетологах, SMM-специалистах, программистах, разработчиках мобильных приложений.
Светлана Журова: «Наверное, в этих отраслях, нужны именно специалисты, а не просто кто-то недоученный. А водители, официанты и рабочие – потребность в них действительно есть», – говорит она НСН.
Россияне тратят на еду треть своего бюджета
Россияне тратят на продукты питания треть своего бюджета. Больше всего денег на продукты уходит у жителей Ингушетии и Дагестана. Свыше 40% доходов тратят ещё в десяти регионах. Меньше всего денег на еду идет у москвичей, а также жителей Татарстана и Ханты-Мансийского автономного округа.
Светлана Журова: «Мне, по крайней мере, понятно, насчет Ингушетии и Дагестана. Там любят встречать гостей и друзей. За счет этого, думаю, деньги на еду у них уходят больше, чем у других», – рассказывает в беседе с НСН Светлана Журова.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
- Пассажир рейса Гоа-Москва сломал нос женщине за пролитый кофе
- Италия начнет выдавать россиянам визы на пять лет
- Украина хочет ввести множественное гражданство, россияне свободны
- Порошенко заподозрили в причастности к убийству Шеремета
- Путин продлил заморозку накопительной пенсии на год