Журова: Россия должна вернуться в ПАСЕ на своих условиях

Светлана Журова: «Да, действительно, накануне впервые с 2014 года нас призвали прислать свою делегацию. Приехать можно. Заплатить взносы, наверное, тоже можно. Но только на тех условиях, которые мы озвучивали ранее: изменение регламента, наделение нашей делегации правом слова и возможностью избираться в руководящие органы СЕ. Без этих условий, пожалуй, бессмысленно возвращаться обратно. Это значит, быть мальчиками для битья и тихо слушать, что говорят, например, украинские коллеги. А они, как я понимаю, высказывались против этой резолюции. Если мы не будем оппонировать, что же тогда это за демократия? И что же это за парламентская ассамблея, в которой одна из крупнейших делегаций не будет иметь права голоса», - подчеркнула Светлана Журова в беседе с НСН.

