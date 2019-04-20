Журова: Россия должна вернуться в ПАСЕ на своих условиях
Олимпийская чемпионка, депутат ГД Светлана Журова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
Ассанж арестован в центре Лондона
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в центре Лондона. Об этом сообщается на сайте британской полиции.
Светлана Журова: «В общем, этого, наверное, следовало ожидать, потому, что Эквадор уже неоднократно заявлял о том, что Ассанжа, скорее всего, не выдаст, но, по крайней мере, откроет двери и разрешит полиции войти, чтобы его арестовать. Что, в общем, и было сделано. На этот счет существуют разные мнения. Одни возмущаются, ведь человек, вроде как, раскрыл глаза на многие вещи. Но, с другой стороны, он, действительно, нарушил закон, обнародовав документы, которые имели секретность. Так что, ситуация двоякая. И, видимо, теперь ему придется нести наказание. Насколько я понимаю. Не нам, конечно, его судить. Не России. Но, так бывает: человек хотел открыть правду, а теперь, видимо, ему придется нести наказание», - отметила депутат ГД, олимпийская чемпионка Светлана Журова в беседе с НСН.
Российских чиновников предложили штрафовать за оскорбление граждан
Российских чиновников предложили штрафовать за оскорбление граждан. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий введение ответственности для госслужащих любого ранга за публичные высказывания, которые «в неприличной форме оскорбляют человеческое достоинство отдельных граждан, а также социальных или иных групп».
Светлана Журова: «Думаю, что оскорблять вообще никого нельзя. Политикам, в том числе, нужно быть аккуратными в своих выражениях. С одной стороны, может быть, это и правильно в ответ на ту норму, которая уже принята по оскорблению власти. Но надо внимательно рассмотреть этот законопроект, сейчас он только внесен. Думаю, депутаты отнесутся к нему со всей серьезностью. Ведь и правда участились случаи, когда чиновники не очень адекватно высказывались, в том числе и в отношении граждан», - подчеркнула она в беседе с НСН.
В ПАСЕ призвали Россию сформировать делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы
На апрельской сессии большинством голосов ПАСЕ приняла резолюцию, призвала Россию сформировать делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы. «За» выступили 105 делегатов и 30 «против», еще 16 - воздержались.
Светлана Журова: «Да, действительно, накануне впервые с 2014 года нас призвали прислать свою делегацию. Приехать можно. Заплатить взносы, наверное, тоже можно. Но только на тех условиях, которые мы озвучивали ранее: изменение регламента, наделение нашей делегации правом слова и возможностью избираться в руководящие органы СЕ. Без этих условий, пожалуй, бессмысленно возвращаться обратно. Это значит, быть мальчиками для битья и тихо слушать, что говорят, например, украинские коллеги. А они, как я понимаю, высказывались против этой резолюции. Если мы не будем оппонировать, что же тогда это за демократия? И что же это за парламентская ассамблея, в которой одна из крупнейших делегаций не будет иметь права голоса», - подчеркнула Светлана Журова в беседе с НСН.
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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