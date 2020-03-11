Журова: Поправки депутаты приняли, теперь слово — народу
Олимпийская чемпионка, депутат ГД Светлана Журова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
Госдума приняла проект закона о поправке к Конституции
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении проект закона о поправке к Конституции РФ. За принятие документа проголосовали 383 депутата, 43 воздержались, против никто не выступил.
Светлана Журова: «Изменений вносится достаточно много, хотя первоначально казалось, что президент обозначил какую-то определенную сферу, которую надо менять. Но в итоге было очень много обсуждений, и все более расширилось. Речь идет о новых полномочиях Государственной думы и Совета Федерации. Среди других аспектов, например, мы теперь знаем, что брак — это только союз между мужчиной и женщиной, такая национальная традиция теперь отражена в новой Конституции. Еще, к примеру, что зарплата не может быть меньше прожиточного минимума. Все осталось за тем, что скажут люди 22 апреля, поддержат или не поддержат эти нововведения», — говорит в эксклюзивном интервью НСН Светлана Журова.
Массовые отмены мероприятий из-за коронавируса продолжаются
В Москве до 10 апреля запретили массовые мероприятия из-за коронавируса. Также организационный комитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио сообщил о возможности переноса соревнований на два года из-за коронавируса. В то время, как союз европейских футбольных ассоциаций попросил власти стран, где будут проходить матчи чемпионата Европы 2020 года, провести мероприятие в установленные сроки, несмотря на распространение заболевания.
Светлана Журова: «Пока, я думаю, запрет мэра Москвы актуален. Может быть, даже следует ввести такие же ограничения в отношении массовых мероприятий в Санкт-Петербурге и других городах. Это нужно, чтобы как раз предотвратить распространение заболевания к крупным спортивным соревнованиям», — отмечает она в эфире НСН.
Память Победы
«Память Победы» – это специальный проект НСН, в рамках которого участники «Авторских новостей» рассказывают о своих родственниках-фронтовиках и тружениках тыла, делятся их судьбами. Проект приурочен к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Светлана Журова: «Я бы хотела, во-первых, всех поздравить с годовщиной, которая очень важна для каждого россиянина, который чтит память своих предков. В Советском Союзе практически не было семьи, которую не коснулась бы война. В моей семье бабушка была блокадницей. Ее вывозили ребенком из блокадного Ленинграда. Дедушка прошел всю войну, дошел до Берлина. Другой дедушка участвовал в боевых действиях на Дальнем Востоке. Я очень трогательно отношусь к прекрасной акции "Бессмертный полк". Я рада, что мои дети идут с портретами своих дедов рядом со мной, и мы всей страной поминаем наших близких», — делится Светлана Журова со слушателями НСН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
- Курс доллара вырос до 73 рублей впервые с 2016 года
- В Москве число инфицированных коронавирусом выросло до 15 человек
- ВОЗ объявила о пандемии коронавируса COVID-2019
- Врачи назвали личной паникой прогноз Меркель по коронавирусу
- Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы