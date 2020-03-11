Журова: Поправки депутаты приняли, теперь слово — народу

Светлана Журова: «Изменений вносится достаточно много, хотя первоначально казалось, что президент обозначил какую-то определенную сферу, которую надо менять. Но в итоге было очень много обсуждений, и все более расширилось. Речь идет о новых полномочиях Государственной думы и Совета Федерации. Среди других аспектов, например, мы теперь знаем, что брак — это только союз между мужчиной и женщиной, такая национальная традиция теперь отражена в новой Конституции. Еще, к примеру, что зарплата не может быть меньше прожиточного минимума. Все осталось за тем, что скажут люди 22 апреля, поддержат или не поддержат эти нововведения», — говорит в эксклюзивном интервью НСН Светлана Журова.

