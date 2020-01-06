Журова: Оценивать работу Зеленского пока рано

Светлана Журова: «Я выделяю эту новость, потому что не так часто в мировую политику приходил человек, который ранее никогда не был с ней связан. В этой ситуации я отмечу именно это. Люди поддержали практически простого человека из народа, это, несомненно, их выбор. Но надо посмотреть, как пройдет его полноценный год работы, тогда можно будет давать ему оценки», – комментирует она для НСН.

