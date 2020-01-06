Журова: Оценивать работу Зеленского пока рано
Олимпийская чемпионка, депутат ГД Светлана Журова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей 2019 года.
Россия вернулась в ПАСЕ
Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. Россия остается в ПАСЕ как полноценный участник, без каких-либо ограничений.
Светлана Журова: «Мы начали полноценно работать, принимаем участие в работе всех комиссий, которые есть в ПАСЕ, занимаем позицию, готовим доклады. В общем, ассамблея работает достаточно хорошо. Насколько я знаю, руководство хочет, чтобы российская делегация осталась в ПАСЕ, хотя в январе нам придется переподтверждать свои полномочия», – говорит Светлана Журова в эфире НСН.
Президентом Украины стал Владимир Зеленский
На выборах президента Украины победу одержал бывший актер и юморист Владимир Зеленский. За него проголосовали 73,22% избирателей. Бывший глава государства Петр Порошенко получил поддержку 25,45% проголосовавших.
Светлана Журова: «Я выделяю эту новость, потому что не так часто в мировую политику приходил человек, который ранее никогда не был с ней связан. В этой ситуации я отмечу именно это. Люди поддержали практически простого человека из народа, это, несомненно, их выбор. Но надо посмотреть, как пройдет его полноценный год работы, тогда можно будет давать ему оценки», – комментирует она для НСН.
В России отменили банковский роуминг
Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене банковского роуминга. Нововведение запрещает банкам брать комиссию за операции по межрегиональным переводам между счетами физлиц, открытыми в одной кредитной организации.
Светлана Журова: «Будучи человеком, живущим на два города, сама неоднократно с этим сталкивалась. Сейчас этого не должно происходить. Кстати, есть еще один закон, который Госдума приняла буквально перед Новым годом, призванный облегчить жизнь клиентам банков: уведомления о блокировки счета по каким-либо причинам должно приходить заранее, а не так, как сейчас», – рассказывает она в интервью НСН.
Расширен список регионов, где можно легально стать самозанятым
С 1 января зарегистрироваться в качестве самозанятых смогут жители Санкт-Петербурга, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, а также Красноярского и Пермского краев, Ненецкого, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов и Башкортостана.
Светлана Журова: «Этот эксперимент продолжается, поэтому добавились новые регионы. Пока есть мнение, что эксперимент идет удачно. Мы движемся к выходу самозанятых из серой зоны», – комментирует она НСН.
Пожар в Нотр-Даме
Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля — загорелись строительные леса на чердаке, где велись реставрационные работы. Потушить огонь удалось лишь на следующий день. В результате пожара были уничтожены деревянная крыша и шпиль.
Светлана Журова: «Я была в Нотр-Даме. Это фантастический храм. Видеть, как он рушился, было вселенской катастрофой многих людей: и для верующих, и для туристов», – делится в интервью НСН Светлана Журова.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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