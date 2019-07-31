Запашный рассказал, как сделать правильный выбор между семьей и карьерой

Эдгард Запашный: «Мне кажется, что в этой стране жертв гораздо больше, чем 15 тысяч. И я сейчас говорю про жертв в моральном плане, таких, как господин Голомша. Это радикально настроенные люди, которые не умеют анализировать ситуацию, которые не способны понять, что народ в Украине настроен иначе. Наоборот он ждет сближения с Россией. Господин Голомша! Хватит заниматься хайпожорством! Скорее всего, ваши жесткие методы, в конце концов, вас же и похоронят! Посмотрите! Ваш бывший президент покинул страну, что мы неоднократно предсказывали в наших выпусках "Авторских новостей"», - отметил он в эфире НСН.

