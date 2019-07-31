Запашный рассказал, как сделать правильный выбор между семьей и карьерой
Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Общая площадь горящего леса в Сибири превысила 3 миллиона гектаров
Тушить лесные пожары в Красноярском крае начала авиация МЧС. Общая площадь горящего леса в Сибири превысила 3 миллиона гектаров. Международные эксперты не исключают, что последствия этих пожаров для экологии Земли будут катастрофическими.
Эдгард Запашный: «К сожалению, надо признать: время для тушения этих пожаров, действительно, упущено. Мы все знаем, с какой скоростью распространяется огонь и меня поражает тот факт, что только спустя несколько дней МЧС задействовало авиацию. Я считаю, что такая работа, которая, очевидно, была выстроена неправильно, должна получить самую жесткую оценку со стороны правительства, а виновные должны понести ответственность. Кроме того, необходимо провести серьезную работу для того, чтобы подобная катастрофа не повторилась», - подчеркнул Эдгард Запашный, общаясь с НСН.
На Украине предложили решать конфликт на Донбассе более жесткими методами
Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша заявил, что решать конфликты в Донбассе нужно жесткими методами. Он добавил, что мирные договоры с Россией невозможны, так как в стране более 15 тысяч жертв.
Эдгард Запашный: «Мне кажется, что в этой стране жертв гораздо больше, чем 15 тысяч. И я сейчас говорю про жертв в моральном плане, таких, как господин Голомша. Это радикально настроенные люди, которые не умеют анализировать ситуацию, которые не способны понять, что народ в Украине настроен иначе. Наоборот он ждет сближения с Россией. Господин Голомша! Хватит заниматься хайпожорством! Скорее всего, ваши жесткие методы, в конце концов, вас же и похоронят! Посмотрите! Ваш бывший президент покинул страну, что мы неоднократно предсказывали в наших выпусках "Авторских новостей"», - отметил он в эфире НСН.
Россияне готовы отказаться от семьи в пользу карьеры
Большинство россиян (68 процентов) выразили готовность сократить время, которое они проводят с семьей ради карьерного и зарплатного роста. Порядка шести процентов опрошенных заявили, что готовы отказаться от семьи даже без карьерного роста и высоких зарплат, поскольку работа для них важнее. Семью во главу угла поставили около четверти опрошенных.
Эдгард Запашный: «Можно я признаюсь? Большую часть своей жизни я думал точно также, как 68% респондентов, которые ставят во главу угла работу и зарплату. Но, став отцом, я понял, какую ошибку я совершал. Друзья, семья – это самое прекрасное, что может быть в вашей жизни! А карьера и зарплата будут идти параллельно, никуда не денутся. Пересмотрите, пожалуйста, свои взгляды, и вы не раз вспомните мои слова!» - заявил НСН Эдгард Запашный.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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