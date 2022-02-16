Воденников: Куда не повернись, везде оскорбленные
Поэт и эссеист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Петербурге коллективный иммунитет к COVID-19 достиг ста процентов
В Санкт-Петербурге уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг ста процентов, сообщил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
Дмитрий Воденников: «Нам все время говорили, что кроме прививок, которые мы должны делать, а мы действительно должны их делать, мы еще должны дождаться коллективного иммунитета. Мне казалось это невозможной сказкой, на горизонте не могла показаться эта звезда надежды. И вот оказывается, в Петербурге коллективный иммунитет достигает 100%, неужели мы действительно можем победить эту пандемию?» - сыронизировал собеседник.
Вупи Голдберг вернулась к работе на телевидении
Американская актриса Вупи Голдберг вернулась на телестудию после двухнедельного отстранения от работы. Второго февраля Голдберг отстранили от участия в вечернем шоу The View на телеканале ABC за высказывание о Холокосте.
Дмитрий Воденников: «Конечно, надо знать историю, конечно, надо отдавать себе отчет в том, что ты говоришь. Я посмотрел, что говорила Вупи Голдберг, и мне показалось, что ничего такого страшного она не произносила. Я несколько раз уже говорил, что мне не очень нравится новый цензурированный мир. Люди бегут впереди паровоза, они хотят сдать человека, который оступился и не то произнес, какому-то странному и абстрактному общественному мнению», - отметил эссеист.
Галерею в Лондоне осудили за сувениры в форме уха к выставке Ван Гога
Галерею Курто в Лондоне раскритиковали за сувенирную продукцию к выставке Винсента Ван Гога, сообщает портал Artnet. Защитников ментального здоровья возмутило, что музей преуменьшает серьезность психических заболеваний. Среди товаров можно было приобрести, например, ластик в форме отрезанного уха или кусок мыла для "измученного художника, который любит пышную пену". После критики сувениры убрали из официальной онлайн-продажи галереи.
Дмитрий Воденников: «Все, что в последнее время делает мир, это оскорбляется. Мы стали ужасно трепетными, мы стали ужасно нежными. Куда не повернись, везде оскорбленные: что-то не то сказали, что-то не то выпустили. Друзья мои, мы не маленькие дети, мы не нежные цветочки, мы взрослые половозрелые люди, и если продается ластик в виде отрезанного уха Ван Гога, а это уже стало мемом, то не надо к этому относиться, как к возможности опять оскорбиться», - резюмировал он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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