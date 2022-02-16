Воденников: Куда не повернись, везде оскорбленные

Дмитрий Воденников: «Все, что в последнее время делает мир, это оскорбляется. Мы стали ужасно трепетными, мы стали ужасно нежными. Куда не повернись, везде оскорбленные: что-то не то сказали, что-то не то выпустили. Друзья мои, мы не маленькие дети, мы не нежные цветочки, мы взрослые половозрелые люди, и если продается ластик в виде отрезанного уха Ван Гога, а это уже стало мемом, то не надо к этому относиться, как к возможности опять оскорбиться», - резюмировал он.

