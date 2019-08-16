Воденников – о зарубежных критиках России: Занимайтесь своими делами!
Поэт и эссеист Дмитрий Воденников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Пассажирский самолет А-321 совершил жесткую посадку в Подмосковье
Пассажирский самолет А-321 совершил жесткую посадку в Подмосковье. Лайнер вылетел из «Жуковского» в Симферополь и вскоре был вынужден приземлиться из-за пожара в двигателе. Причиной стало попадание в него птицы. Самолет совершил жесткую посадку на кукурузном поле.
Дмитрий Воденников: «Не так много новостей, которые сначала пугают, а потом вызывают чувство гордости. То есть, новостей, которые тебя пугают, много, а вот новостей, которые вызывают чувство гордости, практически нет. Интернет (по крайней мере, его сегмент, известный мне) буквально взорвался радостью по поводу того, как эти отважные молодые люди (а оба пилота – молодые), смоги посадить этот самолет. Я горжусь мальчиками, которые смогли спасти столько жизней», - подчеркнул Дмитрий Воденников, общаясь с НСН.
Россия оказалась самой популярной страной в твиттере Трампа
Россия оказалась самой популярной страной в твиттере Трампа. Глава Белого дома за год написал 1384 поста о зарубежных странах, 297 из которых посвятил РФ.
Дмитрий Воденников: «У меня есть один добрый приятель. Я надеюсь, что все еще есть, потому, что недавно у нас произошла ссора и вот по какому поводу. Другой мой знакомый написал пост о том, что у России, все-таки, все будет хорошо. И тот человек, с которого я начал свой комментарий, принялся всячески ругать эту позицию. Он живет в Германии, но на Россию рассчитывает в своих профессиональных интересах. Я не сдержался и достаточно грубо сорвался на него, о чем сейчас очень жалею. Но, знаете, мне иногда кажется, что исключительно про Россию пишет не только глава Белого Дома, но многие другие. Живут в Германии, во Франции, в Америке, а пишут исключительно про Россию. Друзья мои, занимайтесь свои делами. А мы как-нибудь сами разберемся», - сказал он в беседе с НСН.
Почти 20 % российских семей рискуют оказаться в изоляции от жизни общества из-за финансового положения
Почти 20 % российских семей рискуют оказаться в изоляции от жизни общества из-за своего финансового положения. К таким выводам пришли сотрудники Высшей школы экономики. Самой многочисленной группой, рискующей оказаться в изоляции, стали безработные — среди них доля потенциальных «отверженных» достигла 36 %. Далее следуют люди старше 72 лет и незанятые люди трудоспособного возраста.
Дмитрий Воденников: «В комментарии к предыдущей новости я говорил о том, что Россию много ругают и мне это не нравится, но, на самом деле, на Западе есть замечательные законы, направленные на то, чтобы безработные не чувствовали себя изгоям. Я не знаю, как обстоят дела с российским населением, но если есть новость о том, что 20% наших соотечественников рискуют оказаться в изоляции от жизни общества из-за своего финансового положения, это очень плохо. По-моему, нашим законодателям нужно об этом подумать. Давайте исправлять эту неправильную ситуацию», - предложил Дмитрий Воденников, общаясь с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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