Воденников – о зарубежных критиках России: Занимайтесь своими делами!

Дмитрий Воденников: «У меня есть один добрый приятель. Я надеюсь, что все еще есть, потому, что недавно у нас произошла ссора и вот по какому поводу. Другой мой знакомый написал пост о том, что у России, все-таки, все будет хорошо. И тот человек, с которого я начал свой комментарий, принялся всячески ругать эту позицию. Он живет в Германии, но на Россию рассчитывает в своих профессиональных интересах. Я не сдержался и достаточно грубо сорвался на него, о чем сейчас очень жалею. Но, знаете, мне иногда кажется, что исключительно про Россию пишет не только глава Белого Дома, но многие другие. Живут в Германии, во Франции, в Америке, а пишут исключительно про Россию. Друзья мои, занимайтесь свои делами. А мы как-нибудь сами разберемся», - сказал он в беседе с НСН.

