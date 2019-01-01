Воденников: Нам пора попридержать таланты художников - акционистов
Поэт и эссеист Дмитрий Воденников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В России предложили лишить государственных пособий «мнимых» бедных
В России предложили лишить государственных пособий «мнимых» бедных. Речь идет о малоимущих гражданах, у которых есть огород или свободная жилая площадь. Некоторые представители региональных властей считают, что эти граждане не нуждаются в государственных пособиях.
Дмитрий Воденников: «Я не очень хорошо понимаю, что такое «мнимые бедные». То есть, это значит, что у тебя есть еще одна квартира и ты ее не сдаешь? Или если у тебя есть участок, и тебе обязательно возделывать огород, даже если ты не имеешь к этому никакой предрасположенности, и ты, как огородник, бездарен? Мне кажется, что в то время, когда происходят какие-то волнения с нашими накоплениями и зарплатами, не стоит «выкидывать за борт» людей, которые уже получают какие-то субсидии. Я знаю, что мы живем в трудное время, я знаю, что периодически что-то урезают. Но, поверьте, те люди, у которых есть свой огород, не являются «мнимыми бедными». Они действительно могут находиться почти на грани нищеты. И вряд ли хорошо, что у них урезаются пособия», - заявил НСН Дмитрий Воденников.
На въезде в Екатеринбург появился дорожный знак с надписью «Город бесов»
На въезде в Екатеринбург появился дорожный знак с надписью «Город бесов». Спустя несколько часов после установки знак был демонтирован.
Дмитрий Воденников: «Сейчас даже не касаясь самой истории, о которую все ломали копья, хочу сказать, что, на самом деле, происходит какое-то брожение наших сил. И мы становимся какими-то свободными художниками. Начиная от Pussy Riot и заканчивая вот этой надписью. Все это – акционизм в чистом виде. Человек вдруг решает высказать свою позицию силами искусства. Они, как правило, примитивные, но, как ни крути, это – искусство. Я бы очень хотел, чтобы мы свои таланты художников акционистов немножко попридержали. Ведь, рано или поздно, кому-то что-то не понравится и он напишет на вашей двери слово или фразу, которые могут вас сильно травмировать. Давайте не путать искусство и жизнь!»- призвал он в эфире НСН.
Названа оптимальная продолжительность сна
Наиболее оптимальная продолжительность сна для сохранения красоты и хорошего самочувствия — 9 часов 10 минут. К такому выводу пришли британские ученые. Специалисты полагают, что нужно ложиться в 21:45 и просыпаться в 06:55 утра.
Дмитрий Воденников: «Ну, британские ученые (по крайней мере, этот термин) – уже притча во языцех. Но если такие ученые существуют, и они выяснили, что спать нужно ложиться в 21:45, я вам скажу, что эти ученые правы. Я вот хочу спать уже в 10 часов вечера. Я – человек, который раньше вел абсолютно богемный образ жизни. Лечь раньше двух часов ночи мне представлялось невозможным. Но годы идут, часы тикают. И сейчас лег в 10 часов вечера, проснулся в шесть и хорошо», - отметил в беседе с НСН Дмитрий Воденников.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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