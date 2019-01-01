Воденников: Нам пора попридержать таланты художников - акционистов

Дмитрий Воденников: «Я не очень хорошо понимаю, что такое «мнимые бедные». То есть, это значит, что у тебя есть еще одна квартира и ты ее не сдаешь? Или если у тебя есть участок, и тебе обязательно возделывать огород, даже если ты не имеешь к этому никакой предрасположенности, и ты, как огородник, бездарен? Мне кажется, что в то время, когда происходят какие-то волнения с нашими накоплениями и зарплатами, не стоит «выкидывать за борт» людей, которые уже получают какие-то субсидии. Я знаю, что мы живем в трудное время, я знаю, что периодически что-то урезают. Но, поверьте, те люди, у которых есть свой огород, не являются «мнимыми бедными». Они действительно могут находиться почти на грани нищеты. И вряд ли хорошо, что у них урезаются пособия», - заявил НСН Дмитрий Воденников.

